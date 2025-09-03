сегодня в 04:29

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын присутствуют вместе на трибуне в Пекине

Российский президент Владимир Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и северокорейский руководитель Ким Чен Ын присутствуют вместе на трибуне в китайской столице.

Главы государств наблюдают за военным парадом, посвященным 80-летию завершения Второй мировой войны. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

Центром праздничных мероприятий стала столичная площадь Тяньаньмэнь, где проходят торжества в память о победе над японским империализмом.