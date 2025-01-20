Светлана Березина станет постоянным представителем губернатора в Мособлдуме

«Теперь эту должность займет Березина Светлана Викторовна. Она – опытный человек, с ней мы уже работаем с 2016 года. Очень надеюсь, что все те решения, которые мы вырабатываем, будут реализованы, как в региональном разрезе, так и на федеральном уровне. Будут ли это федеральные законы или какие-то наши интересные и полезные предложения по работе с федеральном правительством», — сказал глава региона.

Светлана Березина занимала должность заместителя руководителя администрации губернатора Московской области – начальника управления взаимодействия с органами государственной власти и аналитического обеспечения законопроектной деятельности администрации губернатора Подмосковья.

Ранее пост постоянного представителя губернатора Московской области в Московской областной думе занимал Александр Горбылев.