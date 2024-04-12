Сумская ТЭЦ получила повреждения после взрыва

Сумская ТЭЦ получила повреждения в результате взрыва в городе, пишет РИА Новости со ссылкой на областную военную администрацию.

На месте работают оперативные службы, однако какая именно теплоэлектроцентраль повреждена не сообщается.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Сумах. Ему предшествовала воздушная тревога, объявленная в регионе.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что другой удар был нанесен по объекту в Киевской области. Вероятно, им стала Трипольская ТЭС. Также были поражены объекты критической инфраструктуры в других регионах Украины.