Суд в Тбилиси 17 марта вынесет приговор бывшему президенту Грузии Саакашвили

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Тбилисский городской суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, сообщает РИА Новости .

«Резолютивная часть будет объявлена в понедельник, 17 марта, в 11.00 (10.00 мск)», — заявил судья Михаил Джинджолия.

Ранее суд в Тбилиси признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по уголовному делу о растрате государственных средств и отправил его в тюрьму на 9 лет. Политик потратил около 3,2 млн бюджетных долларов.

Обвинения Саакашвили предъявили еще в 2014 году. Разбирательство, связанное с политиком, называют «делом пиджаков».

По данным следствия, Саакашвили за государственные деньги во время пребывания на посту президента Грузии приобретал себе дорогие вещи, среди них — пиджаки и пальто.

Также Саакашвили из государственных денег платил за учебу сына. Еще он занимался косметическими процедурами.