Суд постановил взыскать с Украины свыше 3 трлн рублей из-за Крыма

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Суд в Крыму обязал Украину выплатить 3,156 триллиона рублей за энергоблокаду

Арбитражный суд Крыма принял решение по взысканию 3,156 триллиона рублей с Украины. В такую сумму оценили ущерб от устроенной Киевом энергоблокады полуострова, сообщает «Царьград» .

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале написал, что триллионы рублей решено взыскать с украинских правительства, министерства энергетики и национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Точная сумма, которую постановил взыскать суд — 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей.

При взыскании все полученные денежные средства направят в бюджет Крыма.

Константинов добавил, что жители полуострова считают такое решение своевременным и значимым.