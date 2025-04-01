Президент Финляндии Александр Стубб, проведший семь часов в субботу с Дональдом Трампом на его курорте Мар-а-Лаго (включая совместную игру в гольф), сделал резкое заявление о необходимости усиления давления на Москву, пишет «Коммерсант».

Как сообщает The Financial Times, по словам финского лидера, американский президент «теряет терпение» в связи с ситуацией вокруг моратория на удары по энергообъектам.

«Россию нужно принудить к миру. Только давление сработает», — заявил Стубб, сославшись на слова Владимира Зеленского о якобы двукратном нарушении Москвой соглашения о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, что с 18 марта действует 30-дневный мораторий на такие удары с обеих сторон, однако Киев уже неоднократно обвинял Россию в его несоблюдении.

Особое внимание наблюдателей привлекает контекст встречи: визит Стубба в Мар-а-Лаго состоялся на фоне растущей напряженности в американо-российских отношениях. Ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности ужесточить санкции, если Москва не пойдет на уступки в урегулировании конфликта. В Кремле, в свою очередь, подчеркивают приверженность диалогу, но настаивают на учете российских интересов безопасности.

Политологи отмечают, что подобные заявления финского лидера могут сигнализировать о подготовке новых западных инициатив по экономическому и политическому давлению на Россию. При этом эффективность такого подхода остается под вопросом — как показывает опыт последних лет, санкционные меры не привели к изменению позиции Москвы, а лишь усугубили глобальную экономическую нестабильность.