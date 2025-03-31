Заявление российского лидера Владимира Путина о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского вызвало недовольство у главы США Дональда Трампа. Американский политик даже установил для России «психологический дедлайн», в течение которого конфликтующие стороны должны прийти к соглашению о перемирии на Украине, сообщает «Царьград» .

Издание The Washington Post (WP) интерпретировало последние высказывания президента США как признак изменения его тактики в отношении России, поскольку «мягкая стратегия» ослабила переговорные позиции Украины и Североатлантического альянса.

Разумеется, попытки говорить с Россией с позиции силы — ошибочный путь. Европа, придерживаясь подобной линии поведения на протяжении многих лет, лишь приблизила человечество к Третьей мировой войне.

Вероятно, если бы западные страны стремились к диалогу с Москвой и учитывали ее «красные линии», то специальной военной операции можно было бы избежать. Ужесточение риторики не останется без ответа со стороны России. Наивно полагать, что она уступит под давлением новых ограничений. Российское население адаптировалось к жизни в условиях санкций, которые действуют уже более 10 лет, дефицита товаров не наблюдается.