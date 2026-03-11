Стриптиз и интим-видео: секс-скандал разгорелся вокруг чиновницы в Черногории

Бывший госсекретарь Черногории Мирьяна Пайкович, а теперь модель на OnlyFans под ником «секси-юрист», уволилась после скандала. В Сети появилось видео ее интимной близости с бывшим советником президента Деяном Вукшичем, а также кадры стриптиза прямо в министерстве, сообщает SHOT .

Ситуация со сливом видео произошла два месяца назад. Более того, на кадрах запечатлен 54-летний бывший советник действующего президента, у которого есть семья. После скандала оба подали в отставку, а Пайкович обвинила сексуального партнера в шантаже.

По словам чиновницы, она не знала о существовании видео, а Вукшич заявил, что Пайкович добивалась повышения через постель. Оба написали заявления в полицию.

Позже новое видео взорвало социальные сети. На нем голая чиновница танцует в офисе министерства. Вместо шеста она использует трубку от кальяна. В Черногории выясняют имена других чиновников, которые могли участвовать в подобных вечеринках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.