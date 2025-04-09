Страшное воспитание: в ГД оценили поступок украинского каратиста в Испании

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что отказ 13-летнего каратиста из Украины Евгения Мельника сфотографироваться и пожать руку сопернику из России на турнире в Испании — это результат «страшного воспитания», сообщает Газета.ru .

«Они уже давно это делают. Еще до того, как началась СВО, детей настраивали и в школах, и родители. Сколько было видеороликов неприятных — про „москалей“, про „москаляку на гиляку“. И дети эти слова произносили, это было модно, правильно в их понимании. Они уже так воспитаны», — сказала Журова.

По ее словам, украинские спортсмены отказывались взаимодействовать с россиянами еще на Универсиаде в Красноярске в 2016 году. Это противоречит базовому этикету во многих видах спорта.

Евгений Мельник получил бронзу на турнире в Испании и ушел с церемонии награждения. Победил на этих соревнованиях российский спортсмен Иван Григорьев.