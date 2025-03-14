Страны G7 поддержали позицию Киева по прекращению огня на Украине

Страны-участники «Большой семерки» в итоговом проекте заявления по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств в Канаде выразили одобрение готовности Киева к соблюдению режима прекращения огня на Украине, сообщает агентство Reuters .

«Члены G7 приветствуют приверженность Украины немедленному прекращению огня», — говорится в публикации.

Из материала следует, что также участники объединения обратились к России с призывом согласиться на прекращение огня на равных условиях и с учетом полного его соблюдения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова остановить боевые действия в украинском конфликте. При этом глава государства отметил, что Россия прекратит огонь только если это приведет к долгосрочному миру.