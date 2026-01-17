Страны ЕС созывают экстренное заседание послов из-за пошлин США

сегодня в 23:52

В ответ на резкое заявление президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин для восьми европейских стран страны Европейского союза назначили экстренное совещание, сообщает RT .

По данным агентства Reuters, встреча послов государств-членов ЕС состоится уже 18 января для выработки скоординированной реакции на действия Вашингтона.

Ранее Трамп объявил, что с 1 февраля США начнут взимать 10-процентные пошлины с товаров из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, мотивируя это необходимостью достичь соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии.

Угроза резкого роста тарифов до 25% с 1 июня и заявление о «опасной игре» Европы в регионе вызвали жесткую критику со стороны лидеров этих стран.

