Страны ЕС обсуждают отмену защиты для украинцев призывного возраста

Страны Евросоюза обсуждают возможность исключить украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты при ее продлении после марта 2027 года, сообщает «Царьград» .

По данным портала Euractiv со ссылкой на источник, ограничения могут коснуться мужчин призывного возраста и граждан, покинувших Украину нелегально. Речь идет о пересмотре условий предоставления временной защиты в случае продления программы после марта 2027 года.

Предполагается, что новые правила будут применяться к тем, кто обратится за статусом после изменения механизма. Уже получивших защиту изменения могут не затронуть.

Некоторые национальные правительства выразили обеспокоенность тем, что «все большую долю среди недавно прибывших составляют мужчины призывного возраста». Ряд стран считает, что пересмотр программы отвечает «также в интересах Украины» — для пополнения армии и последующего восстановления страны.

Будущее механизма временной защиты министры по вопросам миграции обсудят на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. Ожидается, что по итогам встречи будут выработаны политические рекомендации о дальнейших шагах.

