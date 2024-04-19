Столтенберг: Украина реализует право на самооборону, нанося удары по России

Когда Украина наносит удары по территории России, она реализует свое право на самооборону, сообщает РБК.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в рамках международного права Украина может самообороняться. При этом НАТО может помочь ей в этом, но не вступать в сам конфликт.

В настоящее время страны НАТО не видят никакой непосредственной угрозы, военной угрозы в адрес союзников.

Также очень важным фактором сдерживания является то, что нападение на одного члена альянса можно расценить как нападение на всех.