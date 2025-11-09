Столтенберг: НАТО не развяжет третью мировую войну из-за Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Североатлантический альянс не станет развязывать третью мировую войну с Россией из-за Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.

По словам политика, в 2022 году у него состоялся телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, который попросил установить бесполетную зону над Украиной. Однако альянс не пошел на это из-за риска перерастания конфликта в войну с РФ.

Столтенберг отметил, что для установления бесполетной зоны «придется вывести из строя российские системы ПВО в Белоруссии и России». А если российское воздушное судно окажется в этой зоне, то его придется сбивать.

«Тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не хотим», — сказал экс-генсек альянса.

Он добавил, что НАТО не хочет отправлять войска на Украину, чтобы не втягиваться напрямую в военный конфликт с Россией. Но альянс продолжит помогать Киеву, «чтобы они могли сражаться».

Этой ночью Киев остался без света из-за перебоев в подаче электричества. Также на Украине были остановлены все государственные тепловые электростанции (ТЭС).

