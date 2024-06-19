Столтенберг: Китай не может поддерживать Россию и сотрудничать с Европой

Генсек НАТО запретил Китаю сотрудничать с Европой и дружить с Москвой

Китай больше не может поддерживать позитивные отношения и с Россией, и с Европой, заявили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова цитирует РИА Новости .

«Так не может больше продолжаться, когда Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России», — сказал глава альянса.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что удары авиации НАТО по посольству Китая в Белграде 25 лет назад нельзя забывать.

7 мая в диппредставительстве погибли три человека и свыше 20 получили ранения.