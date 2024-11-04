Стояногло выиграл выборы президента Молдавии внутри страны
После обработки всех протоколов внутри Молдавии лидирует Стояногло
После обработки всех протоколов внутри Молдавии на выборах президента республики лидирует Александр Стояногло, сообщает РИА Новости.
По данным ЦИК, бывший генпрокурор Стояногло при подсчете 100% протоколов внутри Молдавии набрал на выборах президента 51,19%.
У действующего президента страны Майи Санду 48,81%.
С учетом волеизъявления на зарубежных участках, у Санду — 52,11%, у Стояногло — 47,89%. В целом за границей обработано 95,54% протоколов.