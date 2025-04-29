Стодневный рубеж: как в США оценивают начало второго срока Трампа

20 января Дональд Трамп вновь занял пост президента США, заявив о начале «нового золотого века» — с восстановлением экономики, прекращением конфликтов и возвращением гордости за страну. Однако спустя сто дней рейтинг его поддержки опустился до 44% — худший показатель для президента США за восемь десятилетий, сообщает «ФедералПресс» .

Внешняя политика

Трамп начал с попыток перезагрузки внешней политики: сокращения участия в конфликте на Украине, обновления формата отношений с Ираном и ужесточения торговли с Китаем. Но дипломатических побед добиться не удалось: торговые конфликты с Пекином зашли в тупик, переговоры по Украине буксуют, а иранский трек вызывает все больше вопросов.

Миграционная политика

Внутри страны Трамп сделал ставку на ужесточение миграционного контроля. Чрезвычайное положение на границе, массовые депортации и сокращение потока нелегалов укрепили его имидж «президента порядка». Но правозащитники бьют тревогу: растет число нарушений прав человека.

Сокращение расходов

Обещание сократить расходы вылилось в зачистку госаппарата и пересмотр социальных программ. Однако экономический эффект пока сомнителен. Критики указывают, что налоговая политика выгодна богатым, тогда как средний класс и бедные страдают от роста цен.

Международное лидерство

Трамп продолжает ставить под сомнение ценность международных альянсов. Он требует от союзников больше трат на совместные инициативы, демонстрируя отказ от традиционной роли США как глобального арбитра. Это открывает возможности для усиления Китая и России.

Конфликт с системой власти

Даже при контроле над Конгрессом со стороны республиканцев президент сталкивается с сопротивлением. Игнорирование решений Верховного суда, как в случае с депортацией гражданина Сальвадора, Абрего Гарсии усиливает кризис доверия к институтам власти.

Что может быть дальше

Президент намерен идти до конца в реализации своих амбиций. Но добиться реальных результатов без широкой поддержки — внутри и за пределами США — будет все сложнее, заключается в статье.