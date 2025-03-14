Стефанишина вступила в перепалку с Рютте из-за членства в НАТО

Стефанишина удивилась словам Рютте об отказе Киеву в членстве в НАТО

Вице-премьер правительства Украины Ольга Стефанишина удивилась словам генсека НАТО Марка Рютте об отказе Киеву в членстве в альянсе, пишет РИА Новости .

"Вице-премьер-министр (Стефанишина - ред.) выразила удивление, отметив, что подобные позиции не звучали во время встреч с украинской стороной", - говорится в сообщении Telegram-канале украинского минюста.

В ведомстве напомнили Рютте о консолидированном принятии решения при приеме нового участника блока.

Ранее Рютте по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что вопрос о членстве Украины "более не актуален".