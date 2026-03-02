«Ставка на собственные интересы»: в МИД РФ ответили, можно ли верить США

сегодня в 22:30

Мария Захарова о доверии к США: стоит делать ставку на национальные интересы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о доверии к США после их ударов по Ирану и заявила, что ориентироваться следует на национальные интересы, сообщает kp.ru .

Вопрос о том, можно ли продолжать доверять Вашингтону, Захаровой задал журналист Радио «Комсомольская правда» на фоне ударов США по Ирану.

Дипломат подчеркнула, что при оценке подобных ситуаций необходимо исходить прежде всего из собственных приоритетов государства.

«Стоит делать ставку на свои собственные национальные интересы. И исходя из этого предпринимать соответствующие шаги», — заключила Захарова.

