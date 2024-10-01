Стас «Ай, Как Просто!» ответил, почему Буданов* мог попасть в немилость

сегодня в 22:16

Блогер Стас Васильев, автор канала «Стас „Ай, Как Просто!“» высказался о слухах про грядущую отставку главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Он уверен, что генерала могут убрать, потому что тот стал «неудобным» и отказывается выполнять некоторые поручения, либо же Буданов* стал совсем неэффективен.

Также блогер добавил, что отставка главного разведчика Украины глобально ничего не изменит в стране, так как это — несуверенное государство.

«От перемены мест слагаемых сумма того, что Зеленский — нацист, не меняется», — добавил Васильев в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что не только Буданов* может лишиться своего поста, но и министр обороны Украины Рустем Умеров.

*Физлицо, которое внесено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.