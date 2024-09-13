Стармер: Великобритания не даст Украине разрешения бить вглубь территории РФ

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что страна не планирует давать Украине разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ITV.

13 сентября в Вашингтоне состоятся переговоры Стармера с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что в этот день стороны примут окончательное решение по поводу ударов ВСУ вглубь российских территорий. В самолете Стармер заявил журналистам, что не планирует давать Украине «зеленый свет».

«В пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России», — говорится в сообщении телеканала.

По словам Стармера, расширение возможностей использования ракет Storm Shadow является тактическим решением. При этом во время общения с Байденом будут обсуждаться стратегические вопросы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит результатов применения ВСУ дальнобойного оружия, которое передали киевскому режиму западные страны. При этом он подчеркнул, что партнеры приняли сигналы от Киева, который был убедителен в своих доводах разрешить удары вглубь России.