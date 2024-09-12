Зеленский не увидел результатов применения ВСУ дальнобойного оружия

«Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия», — заявил Зеленский, общаясь с журналистами.

Он отметил, что встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном и госсекретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми была серьезной. По словам Зеленского, партнеры приняли сигналы от Украины, которая была убедительна в своих доводах разрешить удары вглубь России.

Украинский президент заявил, что с применением дальнобойного оружия нельзя затягивать. Он также подчеркнул, что снятие ограничения не должно носить политический характер. Если же страна добьется своего, то у Киева должен быть и соответствующий ресурс — само оружие.

«Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений», — резюмировал украинский лидер.

На встрече в Киеве Зеленский передал Блинкену список целей на территории РФ для ударов по ним ракетами. Как утверждает ABC News, на встрече не были приняты конкретные решения по вопросу использования Киевом американских ракет дальнего радиуса действия. Украина все еще не получила разрешение на удары вглубь РФ западным оружием.