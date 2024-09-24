Станислав Радченко переизбран на должность председателя Совета Депутатов Ленинского округа

В Видном состоялось первое заседание нового созыва Совета депутатов Ленинского городского округа. Народные избранники выбрали руководящий состав Совета. На должность председателя поддержана кандидатура Станислава Радченко. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Все вы — люди, искренне болеющие душой за Ленинский округ, и каждый из вас — профессионал в своем деле. Уверен, что новый состав Совета будет не менее продуктивным, чем предыдущий, и мы продолжим совместную работу на благо Ленинского округа и его жителей», — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы муниципалитета Эдуарда Арадушкина.

Также в ходе заседания были избраны заместители председателя Совета депутатов. Ими стали Ирина Архангельская, Артур Григорян и Валерий Черников, работавшие на тех же должностях в предыдущем созыве, а также Александр Богданов и Александр Ивашкин. До конца сентября все депутаты должны определиться с приоритетами в своей деятельности и войти в состав постоянных комиссий.

«В основу нашей работы, как и прежде, лягут обращения жителей. Приоритетными направлениями в работе Совета будут социальная сфера, поддержка участников СВО и их семей, развитие экономики, транспортной отрасли, решение вопросов экологии, ЖКХ и благоустройства. Впереди у нас много работы», — приводятся в сообщении слова председателя Совета депутатов Станислава Радченко.

Выборы в Совет депутатов проходили с 6 по 8 сентября. В них приняли участие 26,3% избирателей Ленинского округа. В итоге голосования состав депутатского корпуса обновился более, чем на половину. В него вошли представители пяти парламентских партий и самовыдвиженцы. Большинство мандатов — 21 из 30 — сохранила за собой партия «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.