Политолог Александр Асафов прокомментировал возможность революции на Украине на фоне растущего недовольства среди мирного населения. По его мнению, для восстания украинцам необходим лидер, сторону которого примет армия, сообщает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, в украинском обществе действительно наблюдается нестабильность, вызванная «несправедливой мобилизацией», когда обычных граждан отправляют на фронт, а элита откупается. На этом фоне участились митинги и призывы к протестам.

Однако, отметил Асафов, для успешного переворота необходимы внешние финансирование и воля. И пока президент Украины Владимир Зеленский устраивает своих «американских хозяев», США не позволят произойти революции в стране.

«Сейчас все социальные и политические процессы находятся в американском менеджменте, которому выгодна существующая ситуация», — подчеркнул Асафов.

При этом политолог допустил, что в случае, если бы появился лидер, способный поставить на свою сторону армию, революционный сценарий на Украине мог бы стать возможным. Однако в настоящее время такой перспективы Асафов не видит.