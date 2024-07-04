Стало известно, кто может поднять революцию на Украине
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Политолог Александр Асафов прокомментировал возможность революции на Украине на фоне растущего недовольства среди мирного населения. По его мнению, для восстания украинцам необходим лидер, сторону которого примет армия, сообщает «ФедералПресс».
По словам эксперта, в украинском обществе действительно наблюдается нестабильность, вызванная «несправедливой мобилизацией», когда обычных граждан отправляют на фронт, а элита откупается. На этом фоне участились митинги и призывы к протестам.
Однако, отметил Асафов, для успешного переворота необходимы внешние финансирование и воля. И пока президент Украины Владимир Зеленский устраивает своих «американских хозяев», США не позволят произойти революции в стране.
«Сейчас все социальные и политические процессы находятся в американском менеджменте, которому выгодна существующая ситуация», — подчеркнул Асафов.
При этом политолог допустил, что в случае, если бы появился лидер, способный поставить на свою сторону армию, революционный сценарий на Украине мог бы стать возможным. Однако в настоящее время такой перспективы Асафов не видит.