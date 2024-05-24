Стало известно, зачем используют мемы для предвыборной кампании Байдена

Политолог Илья Гращенков рассказал, что мемы — это не просто забавные картинки из интернета, а особый формат для передачи сложной информации, сообщает RuNews24 .

По его словам, мем можно назвать «своеобразным коротким месседжем», который передается через изображение и раскрывает глубокий контекст. При этом мемы могут быть понятны только определенным группам людей, например, только поколению зумеров, а не бумерам.

Гращенков отметил, что для создания эффективных мемов, в том числе в рамках политических кампаний, появились специальные профессионалы — «мемологи». Их задача — не просто придумать удачный мем, но найти «мемную составляющую», которая будет воспринята миллионами людей.

Эксперт провел аналогию с наукой, сравнив работу мемологов с деятельностью физиков разного уровня: от преподавателей до ученых мирового уровня, способных создать атомную бомбу.

Кроме того, штаб по переизбранию президента США Джо Байдена ищет специалиста по созданию мемов, который должен иметь опыт работы в СМИ и подкастах.