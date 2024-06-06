Стало известно, в какие страны Россия может поставить военную помощь

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может начать отправлять свое оружие в регионы, которые находятся в конфликте с государствами, поставляющими вооружение Украине, в том числе противостоящие США и НАТО. Политолог Борис Межуев предположил, что наиболее вероятным кандидатом на получение российских вооружений является Иран, сообщает «ФедералПресс» .

По мнению политолога, Иран — основной конфликтный регион, где действуют интересы США.

Кроме того, эксперт упомянул Латинскую Америку, где сейчас относительно спокойно, но ситуация там, по его мнению, может измениться. Он также не исключил вероятность поставок оружия движению ХАМАС.

Межуев отметил, что возможность новой холодной войны несет в себе риск повторения ситуации, подобной Карибскому кризису. При этом он выразил сомнения относительно реакции США на такие поставки оружия, учитывая неопределенность политической ситуации в стране, включая состояние здоровья американского президента Джозефа Байдена и возможные последствия его замены.