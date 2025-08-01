Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

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По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в период с 21 по 27 июля, подавляющее большинство респондентов, а именно 78,4%, заявили о своей поддержке президента России Владимира Путина, сообщает «Царьград» .

Кроме того, выяснилось, что 74,7% опрошенных граждан положительно оценивают его работу на высшем государственном посту.

Одновременно с этим почти 60% участников опроса (59,7%) выразили свое доверие премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, при этом положительную оценку его работы дали 51,2% респондентов.

Ранее результаты исследований фонда «Общественное мнение» также продемонстрировали устойчивый уровень доверия к Владимиру Путину, зафиксировав его на отметке 79% за последнюю неделю.