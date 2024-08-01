Стало известно, сколько истребителей F-16 получили ВСУ

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Times: Украина получила 6 F-16 от Нидерландов и ждет партию от Дании

Нидерланды отправили Украине шесть истребителей американского производства F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

В будущем в Киев придут и другие поставки. ВСУ получат еще несколько таких самолетов от Дании.

F-16 — американский истребитель четвертого поколения. Его передали в эксплуатацию ВВС США в 1978 году.

31 июля стало известно о передаче Западом американских истребителей Украине. Тогда сообщалось, что союзники НАТО отправили Киеву первую партию самолетов.