Стало известно, сколько истребителей F-16 получили ВСУ
Times: Украина получила 6 F-16 от Нидерландов и ждет партию от Дании
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Нидерланды отправили Украине шесть истребителей американского производства F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.
В будущем в Киев придут и другие поставки. ВСУ получат еще несколько таких самолетов от Дании.
F-16 — американский истребитель четвертого поколения. Его передали в эксплуатацию ВВС США в 1978 году.
31 июля стало известно о передаче Западом американских истребителей Украине. Тогда сообщалось, что союзники НАТО отправили Киеву первую партию самолетов.