Стало известно, сколько граждан России доверяют Владимиру Путину

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По результатам опроса фонда «Общественное мнение», доверие к президенту России Владимиру Путину выразили 80% граждан, сообщает «Царьград» .

В рамках исследования, в котором приняли участие 1,5 тыс. респондентов, достигших совершеннолетия, более половины (56%) также позитивно оценили правительство и его работу.

Опрос проходил с 18 по 20 апреля 2025 года.

Ранее уровень доверия к Владимиру Путину среди граждан России, принявших участие в опросе, составлял 79%.