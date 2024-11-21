Стало известно, приедет ли Путин в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, глава государства Владимир Путин может вновь посетить Донбасс. По словам представителя Кремля, «наш президент всегда рядом с людьми», сообщает РИА Новости .

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще… Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — сказал Песков.

В марте 2023 года Владимир Путин приезжал в Мариуполь вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент объехал несколько районов донецкого города на автомобиле.

Песков говорил, что многое из визита Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе общение с жителями и посещение филармонии.

В апреле 2023 года российский лидер приехал в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР и штаб группировки войск «Днепр» под Херсоном.