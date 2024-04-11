Стало известно, почему ВСУ не стоит мечтать о ракетах Taurus от Германии

Эксперт Дмитрий Перлин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского, возмущенного отказом канцлера ФРГ Олафа Шольца передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Специалист поделился своим мнением о причинах, по которым ВСУ не смогут получить этот вид вооружения.

По словам Перлина, существуют две основные причины, по которым Германия не желает передавать Украине дальнобойное оружие. Во-первых, эксперт отметил, что немецкое военное руководство, вероятно, стремится иметь стратегический запас данного оружия. Это понятно, так как военные в Германии тоже признают необходимость такого запаса. Однако, если ракеты Taurus поставятся в ВСУ, то часть из них может попасть в руки российских специалистов, продолжил Перлин.

«Также понятно, что (в случае поставки Taurus ВСУ — ред.) те или иные части ракет попадут в руки российских специалистов, будут изучены, и будет выработано противодействие», — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Вторая причина, по мнению Перлина, заключается в серьезных сомнениях на Западе относительно целесообразности украинских ударов по России, в том числе и по энергообъектам.

Если Украина получит ракеты Taurus, возникает вопрос, куда они будут направлены. В таком случае, Германия либо должна будет активно участвовать в формировании целей ударов, что уже будет означать прямое участие в военных действиях, либо просто отказаться от передачи этих ракет.