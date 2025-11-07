Стало известно об участии вице-премьера России в боях под Угледаром

Вице-премьер правительства России Юрий Трутнев рассказал о своем участии в боях под Угледаром. По словам политика, он отстреливался от украинских военных из снайперской винтовки, сообщает URA.RU со ссылкой на военкора Семена Пегова.

В беседе с журналистом Трутнев вспомнил, что во время одной из рабочих командировок в Донбасс ему пришлось поучаствовать в боестолкновении. Он укрывался в разрушенном доме под Угледаром, когда их обстреливала украинская боевая машина пехоты (БМП). Тогда же, по словам политика, он взял снайперскую винтовку и открыл огонь.

После этого дом, в котором находился зампредседателя правительства, стали называть «Домом Трутнева».

«Вы знаете, я не хочу бравировать. Это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», — признался Трутнев в интервью автору проекта WarGonzo Семену Пегову.