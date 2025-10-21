Стало известно, кто помогает Ходорковскому* бороться с ФБК**

Стало известно, что за созданием новой структуры для российской несистемной оппозиции в ПАСЕ стоит бывший сотрудник разведки Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс, который в прошлом был советником правительства Грузии во время конфликта 2008 года. Как оказалось, он поддерживает Михаила Ходорковского* в его противостоянии с ФБК**, сообщает RT .

Депутат либеральной «Партии реформ» Эстонии Кросс координирует в ПАСЕ платформу, объединяющую представителей российской оппозиции за рубежом. В состав нового объединения вошли оппозиционеры, подписавшие так называемую Берлинскую декларацию, в числе которых и экс-олигарх Михаил Ходорковский*.

ФБК** подверг критике создание этой структуры. Юрист Илья Ремесло в комментарии RT отметил, что инициатива создания платформы в ПАСЕ связана с Ходорковским* и направлена на ослабление позиций ФБК**.

По мнению Ремесло, главная цель проекта — утвердить за Ходорковским* и его сторонниками исключительное право представлять «российскую оппозицию».

«Историю с платформой ПАСЕ курирует человек с фамилией Кросс, который связан с западными спецслужбами. Он симпатизирует Ходорковскому* и (Леониду — ред.) Невзлину*. Чтобы принимать участие в этой платформе при ПАСЕ, нужно подписать „Берлинскую декларацию“, что означает — согласиться с Ходорковским* по ряду принципов. ФБК** этого сделать не может, так как это будет означать, что они присягнули Ходорковскому и признали его главным», — пояснил юрист.

С 1990 по 1995 год Кросс работал в министерстве иностранных дел Эстонии, занимал дипломатические должности в Великобритании и США. С 1995 по 2000 год он служил в эстонской разведке, после чего перешел в политику и бизнес.

* Включены в реестр иностранных агентов.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО — иностранных агентов. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

