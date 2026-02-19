Стало известно, когда G20 проведет саммит в 2026 году

В 2026 году Майами во Флориде станет местом проведения саммита G20, который пройдет 14 и 15 декабря. Об этом сообщили в Министерстве финансов США, пишет ТАСС .

«Год председательства США в G20 завершится саммитом лидеров, который пройдет 14–15 декабря в клубе Trump National Doral в Майами, штат Флорида, под руководством президента (Дональда — ред.) Трампа», — сообщило ведомство.

В течение года, в период председательства США в G20, запланировано несколько важных встреч. Министры финансов и главы центральных банков соберутся в Вашингтоне 16 апреля, затем в Эшвилле (Северная Каролина) с 31 августа по 1 сентября, а также 15 октября в Бангкоке. Кроме того, их заместители встретятся в Эшвилле 29–30 августа.

Министр финансов США Скотт Бессант подчеркнул, что американская администрация сосредоточится на поддержке экономического роста, обновлении финансового регулирования, повышении прозрачности долговых обязательств и их реструктуризации. Также в приоритетах — развитие цифровых валют, борьба с мошенничеством в платежных системах и повышение финансовой грамотности населения.

