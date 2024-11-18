Президент США Джо Байден одобрил использование тактических баллистических ракет ATACMS вооруженными силами Украины для атак на российские объекты. Как сообщает американская пресса, это разрешение касается лишь Курской области. На основании этих действий президента США, военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок проанализировал, какова может быть реакция России на подобные шаги, сообщает Газета.ru .

Эксперт считает, что первое, что может сделать Россия, это нанести мощный удар с использованием высокоточного оружия, чтобы полностью разрушить квартал правительственных зданий в Киеве, включая офис президента, здание Верховной рады и комплекс министерства обороны Украины.

Также Ходаренок считает, что РФ может начать разрушение каскада гидроэлектростанций и водохранилищ на Днепре. Есть вероятность, что мощностей боевых частей баллистических и крылатых ракет не хватит для решения этой задачи. Поэтому для уничтожения плотин следует применять специальные (ядерные) боеприпасы, уверен эксперт.

Военный обозреватель также предположил, что Россия может уничтожить все автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр, включая девять мостов в Киеве.

Кроме того, по мнению специалиста, РФ может осуществить удары с помощью ракет воздушного и морского базирования (стратегические бомбардировщики и многоцелевые атомные подводные лодки) по заводам, производящим крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG в Великобритании и Франции, если они также дадут разрешение.

Ходаренок также допустил, что в связи с решением президента США поддержать украинские силы, Россия может оперативно разрушить их группы, действующие на части Курской области, применяя специальные боеприпасы для эффективного поражения без радиоактивного загрязнения. Выполнить эту задачу наша страна может в течение суток, чтобы Западу стало некого поддерживать. В реальности это лишь логичный ответ на действия Запада и просьбы Украины о «дальнобойности», заключил военный обозреватель.