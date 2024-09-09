Стало известно, как распределились места между политпартиями в Мособлдуме

Стали известны результаты муниципальных выборов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Подмосковья.

Во время выборов муниципальных депутатов 6-8 сентября явка составила 24,19%. На избирательные участки пришли 618,1 тыс. избирателей из 28 округов Московской области.

Между партиями были распределены 580 мандатов. 414 получила «Единая Россия», 36 - КПРФ, 33 - «Справедливая Россия — патриоты — за правду», 29 - ЛДПР, 15 - «Новые люди», 4 - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 1 - «Всероссийская политическая партия «Родина»» и еще 1 - РЭП «Зеленые».

Также 47 мандатов получили самовыдвиженцы. Результаты были опубликованы на сайте Мособлизбиркома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.