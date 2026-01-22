DM: США могут 70 лет прятать НЛО на одной из военных баз

Журналисты узнали, что на военно-морской авиабазе США в штате Мэриленд могут десятилетиями скрывать загадочный объект, имеющий инопланетное происхождение. Речь идет о НЛО, который, по утверждению источников Daily Mail, был доставлен на военную базу Патаксент-Ривер еще в 1950-х годах, сообщает RT .

"Предположительно, таинственный НЛО хранится на малоизвестной базе ВМС США", - говорится в статье.

С середины прошлого века артефакт находится под строжайшей охраной, а информация о его физических свойствах и назначении остается засекреченной, пишет DM.

Журналисты также отметили, что в начале 2026 года режим контроля за периметром базы Патаксент-Ривер был существенно ужесточен. Более того, американское командование также якобы разработало экстренный протокол действий на случай деанонимизации объекта.

