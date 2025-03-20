Стало известно еще одно требование Зеленского от США
Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО
Во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский потребовал поставить ВСУ дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости.
«Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Ранее сообщалось, что стороны также обсуждали возможность передачи США украинской системы атомной энергетики. Но пока условия сделки в американской администрации не уточняют.
Накануне Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.