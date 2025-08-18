Стало известно, что Зеленский наденет на встречу с Трампом

Зеленский встретится с Трампом в пиджаке, который он надевал на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к визиту в Вашингтон для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом и, по информации Axios, планирует надеть на встречу костюм. Зеленский намерен предстать в Овальном кабинете в черном пиджаке, в котором он уже появлялся на саммите НАТО в Нидерландах в июне, сообщает «Царьград» .

Один из советников Трампа с иронией отметил, что «это был бы хороший знак для мира». Другой советник высказал мнение, что галстук был бы уместен, но добавил, что «мы этого от него не ждем».

Ранее французское издание Boulevard Voltaire, анализируя внешний вид Зеленского на саммите НАТО, провело параллель между его костюмом и образом диджея.

Издание отметило, что это был первый случай с 2022 года, когда Зеленский появился на международном мероприятии в официальном наряде, отказавшись от привычного стиля хаки.

Предполагается, что изменение имиджа может быть связано с предыдущей встречей с президентом США Дональдом Трампом, которую издание расценило как «пощечину» для Зеленского.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз критиковал Зеленского за его неформальную одежду на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане.