Европейский союз введет рестрикции против российского сжиженного природного газа в рамках 15-го пакета санкций. Также европейские политики хотят ужесточить санкции против «танкерного флота», который якобы перевозит черное золото из РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую газету Politico.

15-й пакет антироссийских санкций начнут разрабатывать форсированными темпами в январе 2025 года. Новые ограничения направят против экспорта российских энергоносителей, в особенности СПГ. По словам источников журналистов, в новом пакете Еврокомиссия постарается еще сильнее ограничить возможности стран ЕС покупать у России сжиженный природный газ.

Европейский союз «полон решимости возобновить в январе дискуссию о том, как нанести удар по российской экономике», добавляет газета.

По мнению информаторов прессы, сейчас эти процессы заторможены из-за председательства Венгрии в Совете Евросоюза. В январе место председателя займет Польша, которую в статье назвали «одним из наиболее активных сторонников Украины».