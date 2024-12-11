В Шаховской открыли теннисный центр в рамках народной программы «Единой России»

В Шаховской весной этого года открыли теннисный центр в рамках народной программы «Единой России». Строительство современного объекта спорта началось в августе 2022 года и завершилось 1 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции «Единая Россия» в совете депутатов Андрея Семенова.

Общая площадь здания составляет 4 721 кв. метров, что делает его крупнейшим теннисным центром в Московской области, построенным на бюджетные средства.

Теннисный центр соответствует всем современным требованиям. Внутри расположили пять кортов, отделенных друг от друга административными и вспомогательными помещениями.

Новый объект позволяет развивать спортивные способности не только подрастающему поколению, но и жителям округа различных возрастных групп.

«Открытие нового теннисного центра не только радует любителей спорта, но и становится важным шагом к популяризации активного образа жизни среди молодежи и взрослых. Теннис — это возможность развивать настойчивость, дисциплину и командный дух. Новый центр обеспечивает наших жителей современными условиями для тренировок и соревнований, а также становится отличной площадкой для организации различных мероприятий и турниров. Я уверен, что благодаря этому мы сможем выявить и поддержать талантливых спортсменов, а также привлечь внимание к теннису как к одному из приоритетных видов спорта в нашем округе», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Андрей Семенов.

Кроме того, для удобства жителей в этом году была обустроена подъездная инфраструктура к новому спортивному объекту. Появилась асфальтированная дорога, тротуар и просторная парковка, что значительно улучшает доступность теннисного центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.