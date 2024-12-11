Нижегородская область получила 4 наград на премии Russian Traveler Awards-2024

Нижегородская область была удостоена четырех наград на Национальной туристической премии Russian Traveler Awards-2024, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное министерство туризма и промыслов.

В этом году в конкурсе участвовали более 500 заявок из 64 российских регионов и зарубежных стран, при этом победителей в 21 номинации выбирали свыше 500 тысяч участников онлайн-голосования и экспертное жюри. Нижегородская область представила свои достижения в десяти номинациях.

Сергей Яковлев, министр туризма, отметил успешное сочетание традиций и современности в туристической сфере региона, которое делает его привлекательным для жителей и путешественников благодаря уникальной архитектуре, народным промыслам и живописным пейзажам.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы наша область всесторонне развивалась и с каждым годом привлекала все больше гостей», — заявил он.

Два объекта области стали победителями: «Керженский заповедник» был признан победителем в номинации «Природный объект», а парк «Швейцария» стал лучшим в категории «Культурно-досуговое/общественное пространство». Чкаловский гипюр взял второе место в номинации «Народный промысел», а «AZIMUT Отель Нижний Новгород 4*» занял третью позицию в категории «Городской отель».