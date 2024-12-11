Губернатор проверил готовность новой школы в мкр Купелинка Ленинского округа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой школы на 1 100 мест в мкр. Купелинка Ленинского округа. Планируется, что дети сядут за парты уже после новогодних каникул, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Школа станет частью образовательного комплекса СОШ № 11. Ввод нового здания позволит ликвидировать вторую смену в корпусе в д. Сапроново.

«Новостройка войдет в состав Видновской школы № 11 — один из ее корпусов сейчас работает в этом районе, но заметно перегружен — там учится почти 3 тыс. ребят (при мощности 835 мест). Тяжело и ученикам, и педагогам, и родителям — многие дети учатся во вторую смену. Новая школа на 1100 мест позволит разгрузить старый корпус, — сказал Воробьев.

В школе будут просторные классы, включая профильные, лаборатории, актовый зал на 400 мест, зоны отдыха, два спортзала, стадион и беговые дорожки, библиотека с медиатекой и IT-зонами, столовая. Губернатор осмотрел кабинеты и оставил на входе в столовую пожелание для ребят.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Новое учебное заведение площадью 17 тыс. кв. м. начали строить в конце марта 2023 года. В здании будут блоки начальной школы на 400 мест и основной — на 700. Гендиректор строительной компании Рустем Хабибуллин рассказал, что уже на этой неделе школу планируют ввести в эксплуатацию.

Педагогический состав из 58 учителей перейдет сюда из других корпусов вместе с учениками Видновской СОШ №11. Всего в образовательный комплекс СОШ №11 входит 3 школьных (почти 3,8 тыс. учеников) и 7 дошкольных отделений (1750 воспитанников).

«Сегодня более 1 тыс. учеников третьих, четвертых и шестых классов обучаются во вторую смену. В связи с открытием нового здания мы уйдем от нее, и ребята смогут после школы заниматься дополнительным образованием. Планируем в будущем сделать здесь школу полного дня и реализовать проект «Умные каникулы»», - сказала директор Видновской СОШ №11 Людмила Нарышкина.

Она рассказала также о мерах поддержки учителей. Так, педагоги получают социальную ипотеку, 25 специалистов пользуются областной мерой поддержки в виде компенсации аренды жилья. Также есть те, кто работает по программе «Земский учитель».

В 2025 году также начнет работу школа в п. Развилка (ЖК «Квартал Римский») на 1350 детей и строящиеся за счет инвесторов 2 школы по 1,1 тыс. мест в ЖК «Горки Парк» и ЖК «Пригород Лесное». Откроются и детские сады: в ЖК «Восточное Бутово» (325), ЖК «Эко Видное» (310), ЖК «Южная Битца» (325), ЖК «Горки Парк» (350).

А 2026-2027 гг. вблизи р.п. Лопатино введут СОШ (1,1 тыс. мест) и дошкольное образовательное учреждение на 200 воспитанников.