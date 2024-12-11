Загрутдинов: в третьем корпусе ЖК «Воскресенское» монтируют стояки отопления

Генеральный подрядчик ООО «ГП-МФС» начал монтировать стояки отопления в подвальной части третьего корпуса проблемного ЖК «Воскресенское». Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В секциях А, Б, В третьего корпуса ведется каменная кладка. На секции В выполняется наружная кладка в зоне, которая ранее использовалась для загрузки материалов. Ведется монтаж лифтового оборудования, направляющих лифтов.

Каменную кладку ведут в секциях А, Б и В третьего корпуса. Наружную кладку в зоне, которую раньше использовали для загрузки материалов, выполняют в секции В. Также монтируют лифтовое оборудование, направляющее лифты.

Заканчивается монтаж стояков отопления и окон в первом корпусе. Стяжку полов закончили в секциях В и Г. Общеобменную вентиляцию закончили монтировать в секции Б.

Во втором корпусе монтируют оборудование и обвязывают газовую котельную. У корпуса готовят первый этап устройства газопровода на участке от газорегуляторного пункта до края площадки. Провели дефектовку инженерных систем. В секции В второго корпуса проводят демонтажные работы для последующего устройства лестничных маршей. В подземной части корпуса проводят монолитные работы, уже сделали армирование плиты перекрытия и начали бетонирование.

В секциях Б и В четвертого корпуса рабочие монтируют воздуховоды. В подземной части уже устроили проемы системы вентиляции. В секциях продолжают монтировать общеобменную вентиляцию. Устраиваются приямки и входные группы, идет гидроизоляция цоколя. Также проводят подготовку к пуску тепла.

В общей сложности на объекте работают 190 специалистов. Их число меняется в зависимости от объема работ.

Подрядные организации, которые достраивают жилые комплексы, контролируются подведомственным департаменту гражданского строительства столицы Московским фондом защиты прав дольщиков.

«Жилой комплекс „Воскресенское“ общей площадью около 65 тыс. кв. м расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека», — отметил Загрутдинов.

Он добавил, что в эксплуатацию объект планируют ввести во II квартале 2025 года.

ЖК «Воскресенское» начали строить в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК „Евро-Старт“ обанкротился в 2014 году. Мэр столицы Сергей Собянин принял решение достраивать объекта на средства городского бюджета.

Департамент гражданского строительства Москвы обладает полномочиями и функциями, связанными с завершением строительства проблемных объектов на бюджетные средства.

«В настоящее время силами ведомства достраивается 6 проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.