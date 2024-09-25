Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев раскрыл, что основным условием успешного завершения специальной военной операции для России является ликвидация всех натовских сил на территории Украины, сообщает Инфо24 .

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Москва продолжит СВО на Украине, если Запад не предоставит возможность для мирного устранения киевского правительства. Он подчеркнул, что Россия всегда была открыта к мирному соседству с Украиной, пока эта страна не была превращена в русофобское государство с намерениями вступить в НАТО.

«Я думаю, что завершение спецоперации зависит не от смены киевского режима и его главы, а от смены политики Запада в отношении России. Только при таком раскладе мы можем говорить об окончании конфликта», – заявил Александр Перенджиев.

По его словам, на текущем этапе стране приходится прибегать к военным действиям, чтобы побудить Запад пересмотреть свою позицию по отношению к России.

Политолог также добавил, что для достижения успеха в СВО российским военным необходимо одержать победу не только над ВСУ, но и над войсками НАТО, которые в настоящее время поддерживают украинскую армию в конфликте.