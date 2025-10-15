Стал похож на Байдена: слова Трампа все чаще расходятся с реальностью

Президент США Дональд Трамп все больше напоминает в своей риторике своего предшественника Джо Байдена. Его слова часто не имеют никакого отношения к реальности, сообщил РИАМО кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

Ранее Трамп заявил, что все страны решили выйти из БРИКС.

«Его слова все чаще идут вразрез с реальностью. Так и сейчас в его голове все вышли из БРИКС. Хотя на самом деле этого в реальности нет. На самом деле никакой новой валюты никто не создавал, никакой атаки на доллар в реальности не было. Администрации Трампа даже предлагали более подробно рассказать о целях и задачах БРИКС, чтобы руководство США больше понимали», — высказался Миронов.

С другой стороны, по словам политолога, Трампу очень не нравится, что многие страны хотят поддерживать собственную валюту и экономику. Диктата американской валюты больше не должно быть в мире.

«БРИКС будет развиваться так, как выгодно государствам участникам. И не надо Вашингтону лезть в дела этого содружества, из которого, естественно, никто выходить не будет, несмотря на угрозы санкций со стороны американского президента», — обозначил эксперт.

