сегодня в 23:35

США запустят две МБР Minuteman III для проверки ядерных сил страны 4 и 6 июня

США проведут запуск двух своих межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III в текущем месяце, пишет РИА Новости со ссылкой на американское командование космических сил.

«Первое испытание запланировано на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 06:01», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон предупредил Россию о готовящихся пусках ракет. Целью станет проверка готовности ядерных сил страны и демонстрация их эффективности.

Ранее Соединенные Штаты провели тестовый перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. Пентагон намеревался показать возможности Минобороны США по определению, отслеживанию и перехвату ракет средней дальности в последней стадии полета.