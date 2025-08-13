США временно ослабили санкции против России для саммита Путина и Трампа

Соединенные Штаты временно смягчили антироссийские санкции, чтобы обеспечить проведение саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РБК.

По данным министерства финансов США, все ограничения, которые могли помешать организации переговоров, приостановлены до 00:01 по восточному времени (07:01 мск) 20 августа 2025 года.

Встреча президентов запланирована на 15 августа в Анкоридже. Власти США заранее подготовили нормативную базу, разрешив действия, обычно запрещённые санкциями, но необходимые для проведения переговоров. Ожидается, что лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

В документе минфина подчеркивается, что исключения носят строго ограниченный характер и не отменяют санкционный режим в целом. После 20 августа все ограничения вновь вступят в силу в полном объёме.