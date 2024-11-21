США включили противопехотные мины в новый пакет военной помощи Киеву

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты включили в новый пакет военной помощи Украине противопехотные мины, говорится в заявлении госдепартамента.

Отмечается, что США предоставляют Киеву еще один значительный пакет «срочно необходимого» оружия и военного оборудования в рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о которой президент США Джо Байден объявил 26 сентября.

Вооруженные силы Украины получат «нестойкие противопехотные мины». При этом их количество не уточняется.

«Мы продолжим оказывать Украине поддержку, необходимую ей для достижения успеха на поле боя и победы в защите от российской агрессии», — говорится в сообщении.

Администрация президента США объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 275 миллионов долларов. В него вошли беспилотники, ракеты к РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы AT-4, Javelin и прочее.

Пакет военной помощи — 70-й транш для Украины от команды уходящего президента Джозефа Байдена.