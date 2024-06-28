«США в заднице»: «агрессивная паника» охватила Демпартию после дебатов Байдена

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники утверждает, что в Демократической партии США началась «агрессивная паника». Она охватила демократический лагерь после того, как их лидер и президент США Джо Байден выступил на дебатах со своим предшественником Дональдом Трампом, сообщает Life.ru .

«У демократов „агрессивная паника“ после сегодняшнего выступления Байдена», — указал телеканал.

Один из источников CNN после выступления Байдена констатировал, что у Демпартии появились «проблемы». Другой собеседник журналистов объявил, что теперь Соединенные Штаты находятся «в заднице».

Теледебаты Трампа и Байдена стартовали с того, что политики отказались обмениваться рукопожатием и в процессе беседы оскорбляли друг друга. Также на дебатах республиканец и демократ по семь раз упомянули президента России Владимира Путина.

Кроме того, Трамп заявил, что США терпят крах из-за Байдена, так как он тянет страну в третью мировую войну, а Ким Чен Ын и Си Цзиньпин его не уважают. Байден заявил, что США спасли Израиль, имеют успехи в экономике, а также назвал Трампа «неудачником и лузером».